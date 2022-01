LIVORNO FERRARIS. Intorno a mezzogiorno di oggi, martedì 25 gennaio, una squadra del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Livorno Ferraris con il supporto di una fluviale e dell’autogru partite dalla sede centrale di Vercelli è intervenuta in località Castell’Apertole per il recupero di un’autovettura Chevrolet Matiz rossa che, uscita di carreggiata, era precipitata nel canale Cavo Luca.

Nell’abitacolo è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna.

L’auto era finita nel canale probabilmente già ieri, ma a causa della vegetazione, della sponda alta e della fitta nebbia che gravava sulla zona non era stata notata fino a stamattina.

Poche ore prima del ritrovamento il livornese Cristian Gallo aveva lanciato un appello sui social per denunciare la scomparsa della sua compagna Silvia Accettola, che era uscita di casa ieri intorno alle 13,30 per andare al lavoro a Motta de’ Conti proprio su una Matiz Rossa, ma non vi è mai arrivata e non ha fatto ritorno.

Sul posto sono intervenuti per gli accertamenti i carabinieri della stazione di Livorno Ferraris.

