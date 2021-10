LIVORNO FERRARIS. Ha patteggiato una pena di un anno e 10 mesi Carmelo Paterniti, imprenditore livornese indagato per falso e per aver infranto le norme del Testo unico sull’immigrazione in materia di falsi rapporti di lavoro.

Titolare di una ditta individuale di Livorno Ferraris che si occupava di recupero di abiti usati, aveva assunto decine di persone. Nonostante le dimensioni dell’impresa, alle sue dipendenze risultavano parecchi lavoratori, soprattutto stranieri.