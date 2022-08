Grazie allo stanziamento di 4 milioni di euro di fondi del Ministero dell’Interno deciso nelle scorse settimane, nel 2023 potranno finalmente iniziare i lavori per la costruzione di una nuova caserma per il distaccamento dei Vigili del Fuoco in paese.

L’attuale sede, provvisoria, è attiva dal 2003 in via Cesare Battisti. Nell’aprile scorso è stato completato l’iter di concessione da parte del Comune al demanio dei terreni del villaggio ex Tav di corso Aosta destinati ad ospitare la nuova sede, nel grande spazio verde e libero dall’area dei fabbricati verso la [...]



