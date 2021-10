LIVORNO FERRARIS. Il Comune riceverà 130 mila euro per ospitare un impianto di trattamento di rifiuti sul proprio territorio. La ditta Transvecta di Trento, infatti, a breve dovrebbe ricevere il via libera dalla Provincia per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, che sorgerà nell’area già adibita a discarica in località Cascina Coppa, gestita dalla ditta Raw Mat di Cigliano.

