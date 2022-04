LIVORNO FERRARIS. In occasione dell’anniversario della Liberazione, in paese torna lo “scambialibri”; quest’anno l’iniziativa si chiama, appunto, “Liberiamo i libri”.

Ad organizzarla è l’assessorato comunale alla cultura in collaborazione con la Biblioteca e con la Consulta Giovani, nei giorni scorsi impegnata a distribuire locandine negli esercizi commerciali.

“Liberiamo i libri” si concluderà alle 17,30 con la presentazione de La regola del rischio di Matteo Severgnini. «E’ l’occasione per ripartire anche con le presentazioni dei libri, anch’esse ferme da molto tempo a causa del Covid. La speranza è che si tratti di un nuovo inizio per la nostra comunità e per la cultura in paese», spiega l’assessore Mara Bianchetti. Per usufruire dell’iniziativa è possibile portare libri sia nuovi che usati in buone condizioni, fino a un massimo di cinque volumi per persona. Non saranno accettati testi scolastici ed enciclopedie.

Per la festa della Liberazione, inoltre, i musei livornesi saranno accessibili gratuitamente dalle 10.30 a fine giornata. Saranno quindi visitabili il Museo Ferraris, il Museo Archeologico del Vercellese Occidentale, il Museo delle Moto d’epoca “Giuseppe Colnago” e il Museo della Compagnia “Teatro Instabile Clementina Ronsecco”, con visite guidate anch’esse gratuite.

