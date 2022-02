Qual è il tuo livello di lingua inglese? Questa è una domanda che viene posta di frequente al giorno d’oggi, sia in ambito professionale che accademico. Per rispondere è prima di tutto necessario conoscere i livelli di inglese QCER, ossia quelli stabiliti dal quadro comune europeo, che sono riconosciuti in tutti i Paesi e che permettono di attestare le effettive competenze linguistiche. Questi vanno dall’A1 che corrisponde ad una conoscenza dell’inglese base al C2 che invece è il livello più avanzato. Per dimostrare il proprio livello è necessario ottenere la relativa certificazione linguistica, ma quale serve nello specifico? Scopriamolo insieme.

Livello di lingua inglese A1: principiante

Il livello A1 è quello di base ed attesta una conoscenza della lingua piuttosto limitata: quella di un principiante, che non è in grado di sostenere una conversazione con un madrelingua e che sicuramente non possiede un vocabolario ricco. Il livello A1 può essere utile per chi viaggia all’estero, ma non è comunque sufficiente: conviene dunque portare con sé un vocabolario o utilizzare un’app di traduzione simultanea.

Livello di lingua inglese A2: pre-intermedio

Il livello A2 è anche detto pre-intermedio, perché attesta una conoscenza della lingua inglese leggermente superiore rispetto all’A1 ma ancora limitata. Se il tuo livello è questo, significa che sei in grado di parlare in inglese ma solo su determinate tematiche semplici e riesci anche a comprendere la maggior parte di quello che viene detto, se l’argomento è semplice.

Livello di lingua inglese B1: intermedio

Il livello di lingua inglese B1 può essere richiesto sia in ambito professionale che accademico e si può definire intermedio. La certificazione di riferimento è il PET (Preliminary English Test) e chi la ottiene è in grado di parlare, comprendere e scrivere in inglese anche se non ancora ad un livello avanzato.

Livello di lingua inglese B2: intermedio superiore

Il B2 inizia ad essere un buon livello di conoscenza della lingua inglese: chi lo possiede è in grado di parlare in modo sciolto, con sicurezza, affrontando numerose tematiche. La certificazione di riferimento per il livello B2 è il First: per superare il test è necessario studiare in modo approfondito e seguire un buon numero di ore di lezione. Parliamo insomma di un livello molto buono, valutato alquanto positivamente anche in ambito professionale ed accademico.

Livello di lingua inglese C1: avanzato

Il livello di inglese C1 è quello avanzato: richiesto spesso ad imprenditori, professionisti o studenti diplomati in alcuni ambiti specifici. Chi possiede questo livello di conoscenza della lingua inglese è in grado di esprimersi con sicurezza in tutte le situazioni, ma anche di scrivere testi di un certo spessore senza problemi. La certificazione di riferimento per il livello C2 è il CAE.

Livello di lingua inglese C2: padronanza completa

Il livello C2 è il più elevato in assoluto e corrisponde ad una padronanza completa della lingua inglese. Viene richiesto solo in determinati ambiti, che prevedano mansioni in lingua inglese e la certificazione di riferimento è la CPE. Ottenerla è davvero difficile ed occorre uno studio approfondito.

