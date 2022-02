L’insospettabile lieto.

La parola lieto significa allegro, felice; che suscita gioia; fertile. La parola deriva dal latino laetus fertile, e successivamente allegro, sereno. Questa parola insospettabile ha dato origine al lemma lieto ma anche letame, cioè ciò che si usa per fertilizzare. Da laetus nasce l’aggettivo laetamen, cioè il letame, lo sterco animale. Il motivo di questa incredibile storia è molto semplice: gli antichi romani nascono all’aggregazione di vari villaggi di contadini guerrieri stanziati nel Lazio: la pastorizia e i prodotti della terra sono d’altra parte il marchio di fabbrica, ancora oggi, di noi italiani nel mondo. Ed è ovvio che se un antico coltivatore disponeva di tanto letame, non poteva che essere estremamente contento: se si ha tanto letame si ha sicuramente tanti animali, nonché tanto fertilizzante per coltivare. Questa parola ci insegna quanto lo “sporcarsi le mani” coi lavori più duri e quotidiani e l’umiltà d’animo ci abituano l’uno a vivere a stretto contatto con la realtà, ad essere autonomi e quindi felici, e anche ad arricchirci, l’altra ad ascoltare e ad arricchirci spiritualmente di ciò che si incontra. D’altra parte, come canta De André “dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior”!

Favria, 11.02.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno alziamoci von pensieri positivi, il mattino non è che l’inizio, l’età che abbiamo non conta. Il giorno è nuovo, il sole è sorto. Non è che l’inizio. Felice venerdì.

Commenti