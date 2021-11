L’ineguagliabile Giuseppe!

L’amico Fervido mi ha raccontato questa storia vera che per privacy ho cambiato i nomi dei protagonisti iniziando dal nome di Giuseppe per nascondere l’origine della persona che con il suo vero nome sarebbe subito individuato, una persona che per anni ha vissuto ai margini della società come un barbone. La storia inizia tanti anni addietro quando Giuseppe, il protagonista della storia che vive di stenti, accontentandosi di piccoli lavori saltuari, mangiando nelle mense per i poveri e dormendo dove può. Ma ecco che un giorno incontra Mario, altro nome di fantasia, titolare di una piccola ma avviata impresa, con diversi dipendenti e che vive in una bella villa con la moglie e i suoi tre figli. L’incontro casuale avviene quando un giorno Giuseppe va a bussare alla porta di Mario per chiedere un poco di pane per mangiare. Il guardiano della villa dove abita Mario vorrebbe mandarlo via, ma proprio in quel momento arriva Mario dal lavoro e nota nel comportamento di Giuseppe, il baluginare dei suoi occhi la voglia di riscatto e vuole dargli una possibilità. Lo assume, nonostante le proteste della moglie e dei famigliari come giardiniere. Giuseppe lavora alacremente lasciando ammirata l’intera famiglia di Mario per l’egregio lavoro svolto. Passando diversi lustri, nel frattempo Giuseppe inizia a investire in borsa i piccoli risparmi che ha fatto lavorando come giardiniere e con intuito accresce enormemente il suo patrimonio, perché Giuseppe, viveva da barbone nel Patrio stivale, ma aveva studiato economia nel suo paese natale che poi aveva dovuto abbandonare per i problemi legati al dispotico regime fondamentalista che si era instaurato. Nel frattempo esplode la crisi legata alla pandemia e gli investimenti in borsa fatti da Mario, crollano rapidamente e la sua azienda che lavorava nel settore della ristorazione rimane pressoché ferma. Mario è disperato pensando che oltre ai suoi problemi economici dovrà lasciare a casa e senza stipendio i dipendenti e affamare le loro famiglie. Le banche non vogliono concedere ulteriori finanziamenti anzi incominciano a chiedere il rientro immediato delle somme a suo tempo imprestate, ma Mario per salvarli ha bisogno di liquidi per acquisire una grossa commessa di lavoro che gli permetterebbe di diversificare la sua attività e salvare se stesso, la sua azienda e il lavoro dei dipendenti. Ecco che interviene Giuseppe che con i soldi guadagnati in quei anni li mette a garanzia dei finanziamenti per aiutare il suo datore di lavoro. Mario rimane sbigottito da come Giuseppe da barbone in pochi lustri, lavorando e diciamolo e con il fiuto negli affari di borsa abbia accumulato un tale patrimonio. Il finale è che Mario ha capito che fare il bene la vera felicità di cui il cuore umano può godere nella vita di ogni giorno e che siamo colpevoli di tutto il bene che non abbiamo fatto.

Favria, 24.11.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Sono cresciuto in mezzo ai libri, facendomi amici invisibili tra le pagine polverose di cui ancora serbo la fragranza nell’animo. Felice mercoledì

Commenti