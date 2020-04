Linea Ferroviaria Torino-Aosta, gravi disservizi

Buongiorno, vorrei segnarvi il grave disservizio sulla linea in oggetto:

a seguito della soppressione treni per l’emergenza coronavirus, la linea Torino Chivasso Ivrea Aosta è stata notevolmente penalizzata. Al mattino dalla stazione di Torino per Ivrea/Aosta è solo previsto il treno n. 10003 delle ore 7,28 e per il ritorno da Ivrea a Torino era previsto, fino a venerdì 03/04/2020, il treno diretto delle 16.31 da Ivrea con arrivo a Torino alle 17.30.

Dal 06/04/2020 quest’ultimo treno è stato cancellato ed è stato sostituito dal treno n. 10020 delle 18.31!. Ovvero da Ivrea per Torino per i pendolari che tuttora lavorano in Ivrea in attività considerate essenziali (operatori sanitari dell’Ospedale e dell’ASLTO4, impiegati del Tribunale di Ivrea, impiegati delle banche) devono rientrare a casa dopo le 19! Mentre serviva lasciare il treno delle 16.31 o meglio serviva un treno alle 17.31 (come peraltro più volte richiesto a Trenitalia dai pendolari). Inoltre detto treno n.10020 è inutilizzato (ieri sera n. 4 persone a bordo) mentre quello delle 16.31 aveva un maggiore afflusso di persone.

Chiedo che venga immediatamente ripristinato il treno delle 1631 da Ivrea per Torino o meglio, venga implementato un nuovo treno delle 17.31 al posto di quello delle 18.31.

Maurilia Ognibene

Commenti