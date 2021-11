L‘associazione utenti della ferrovia Chivasso-Ivrea-Aosta e l’associazione ‘Pendolari stanchi Vda’ hanno scritto una lettera agli assessori ai trasporti di Piemonte e Valle d’Aosta per chiedere un “confronto immediato” sui problemi della linea.

“Treni bimodali stracolmi che non consentono il distanziamento, taglio delle fermate, possibili aumenti del costo dei biglietti – segnalano i viaggiatori – problemi che derivano da scelte sbagliate della Regione Valle d’Aosta. Molti utenti hanno deciso di abbandonare il servizio per raggiungere con mezzi privati Chivasso e Torino: in sostanza il fallimento [...]



