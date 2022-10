“Non c’è un’età per innamorarsi del treno. Un viaggio in treno storico è un viaggio in famiglia, un viaggio senza fretta di arrivare. Un punto privilegiato per scoprire oltre la geografia, la storia e l’anima autentica di un territorio”.

Il consigliere regionale della Lega, Gianluca Gavazza, di Torrazza Piemonte, è entusiasta della riapertura della linea ferroviaria Chivasso-Asti e del ritorno del treno, al momento a scopo turistico, sulla tratta.