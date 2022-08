“Quando si fa squadra e si lavora insieme per l’interesse del territorio, a prescindere dalle appartenenze politiche, gli obiettivi si possono raggiungere”. Così il consigliere regionale del Pd e vicepresidente della commissione trasporti, Alberto Avetta, in merito alla disponibilità del ministero delle Infrastrutture a valutare l’ipotesi di un progetto meno impattante per l’elettrificazione della linea ferroviaria Aosta-Ivrea, rinunciando all’ampliamento del tunnel ferroviario di Ivrea. “Ferma restando l’imprescindibilità dell’elettrificazione – sostiene Avetta – è opportuno verificare alternative tecniche, dal momento che esistono treni di nuova generazione che possono percorrere la breve tratta in questione (lunga poco più di un chilometro) senza alimentazione elettrica esterna. Sono certo che anche la Regione Piemonte potrà dare il suo contributo in tale direzione”. Avetta aveva già sollecitato la Regione a convocare un tavolo tecnico sul tema: “Le istituzioni ora devono lavorare di concerto per trovare soluzioni che, evitando l’ampliamento del tunnel di Ivrea, consentano di limitare i disagi per gli utenti e di contenere i costi”.

