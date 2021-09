Ascolta l'Audio Dell'Articolo

L’importanza della consulenza ResinGlass per l’acquisto dei tuoi nuovi serramenti. Se sei giunto alla decisione di sostituire i tuoi vecchi serramenti, è perché vuoi soddisfare un tuo desiderio, un bisogno, una esigenza o una necessità: risolvere il problema della muffa che si è creata in casa, dare alla tua abitazione un design più moderno o più vicino alla tua persona, eliminare gli spifferi, oppure ancora ti sei semplicemente stancato di fare la manutenzione ai tuoi serramenti in legno

Stai per affrontare un investimento per migliorare l’ambiente nel quale vive la tua famiglia.

Quindi per te è fondamentale trovare la soluzione che soddisfi le tue esigenze, con la certezza di aver fatto le scelte giuste e non pentirsi di avere speso del denaro senza avere centrato l’obbiettivo che ti eri prefissato.

A volte vengono presentate ai Consulenti ResinGlass delle richieste che assomigliano molto ad una lista della spesa: “mi servono due finestre ad un’anta, tre a due ante ed una portafinestra a due ante, le misure sono queste… mi fai un preventivo?”

“Hai anche i serramenti in alluminio o legno-alluminio? Fammi il prezzo anche con gli altri materiali, così valuto più alternative!“.

Il Consulente ResinGlass non ti vende un prodotto, ma LA soluzione ai tuoi problemi!

Il Consulente ResinGlass definisce con te, direttamente a casa tua, qual’è il prodotto migliore per risolvere i problemi dati dai tuoi serramenti, oppure per dare una nuovo design ai tuoi ambienti, con l’obbiettivo sempre e comunque di aumentare l’efficienza energetica di casa tua, grazie alle elevate prestazioni di ResinGlass.

Il Consulente ResinGlass metterà a tua disposizione tutta la sua professionalità e la sua esperienza per definire il prodotto ResinGlass che soddisfa la tua esigenza.

Attenzione! Ti verrà proposta LA soluzione, non tre o quattro alternative: è come se tu andassi dal tuo dottore, e lui ti proponesse tre o quattro tipologie di cure diverse per risolvere il tuo problema: come puoi decidere tu quale sia la cura migliore? Ovviamente ti aspetti che sia l’esperto a proporti il rimedio migliore…

Quale criterio potresti utilizzare per fare la scelta migliore?

Basarti sulla simpatia del venditore? O sul prezzo, con il grande rischio di acquistare un prodotto che non risolve i tuoi problemi?

Il Consulente ResinGlass ti darà “LA” soluzione, quella giusta…

Si potranno poi affinare alcuni dettagli della soluzione proposta, si potrà limare o aggiungere qualcosa, ma la soluzione è quella ed è unica.

Commenti