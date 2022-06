L’importanza del numero 2

Nella vita di ogni giorno possiamo scegliere se da soli o lavorare assieme, uniti. Ecco questo, mi porta a pensare al numero 2, nella cabala è identificato con la Chokmah o Saggezza Divina, un numero di riflessione. Non è un segreto che il numero 2 sia stato menzionato molte volte nella Bibbia come un simbolo di unione, che può essere visto in diversi esempi. Ad esempio, nell’unione tra la chiesa e Cristo, così come l’unione tra un uomo e una donna in un matrimonio. Il numero due è un numero che esprime unione ed armonia. Il numero due secondo Donald Knuth, noto informatico, tutti i primi sono dispari tranne 2, che è il più strano di tutti, nel rugby è la maglia indossata dal tallonatore. Il tallonatore nella mischia è il giocatore che si posiziona fra i due piloni e tenta di catturare il pallone con i piedi “tallonandolo” all’interno del proprio pacchetto di mischia, ruolo importante. Tornando al numero due, da soli non si va da nessuna parte ma quando si è in due o più di due ecco che con la collaborazione e unione possiamo realizzare i nostri sogni, costruire cose straordinarie che da soli, uno, non faremo mai. Come si vede in due bisogna collaborare, con coraggio, la decisione di collaborare nel mettersi in discussione, di cambiare il proprio punto di vista danda ascolto agli altri, di dire quello che si pensa mettendo anche in conto di potere ricevere delle critiche, di perdere qualcosa, le certezze, abitudini, convinzioni, per conquistare qualcosa di nuovo. Nella vita collaborare bene implica accettare che ognuno è diverso dagli altri nei bisogni, nel modo di pensare, in quello che ritiene importante, in quello che sa fare e uno degli ingredienti essenziali per accettare queste diversità è anche il buonsenso, la pazienza, un sincero interesse a trovare il giusto compromesso che consente di rispettare le diversità senza che nessuno abbia il sopravvento sugli altri. Scriveva John Donne: “Nessun uomo è un’isola, intero per sè stesso; Ogni uomo è un pezzo del continente, parte della terra intera.” Non c’è un solo frammento isolato in tutta la natura, ogni frammento fa parte di un’unità armoniosa e completa. I momenti più belli della vita sono quelli che, uniti insieme, formano un percorso. Nella vita tutti per uno e uno per tutti, uniti noi resistiamo divisi noi cadiamo. Che bello il numero due, il primo numero pari dopo lo zero.

Favria, 9.06.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata, le emozioni annullano le distanza di spazio e di tempo. Felice giovedì.

