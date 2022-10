“Abbiamo sempre detto che la limitazione del contante non piace ai commercianti, ma non per una questione di evasione che ormai è molto difficile, ma perché credo che i clienti debbano avere la libertà di pagare come vogliono“.

Lo ha detto Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Confcommercio Torino, a margine della presentazione a Palazzo Madama di Dolcissima, prima rassegna dell’arte pasticcera.

Coppa ha ricordato che in Austria e in Svizzera non ci sono limitazioni e, quindi, avere una limitazione all’uso del contante può penalizzare il turismo e le attività delle province di confine. “Questo grava sui bilanci delle imprese, in particolare gioiellerie e abbigliamento. Accogliamo con favore la proposta della Lega, ora che c’è un’apertura è un bene“, ha aggiunto.

Quanto all’obbligo del Pos secondo Coppa “la carta ormai l’accettano tutti, se non lo fanno si penalizzano“.

