Ligabue in piazza a Casalborgone per “Salutami tuo fratello”. Marco Ligabue, fratello di Luciano, presenterà a Casalborgone il suo primo libro “Salutami tuo fratello”. Appuntamento sabato 17 luglio, in piazzale Gaiato: dalle 19.30 servizio street food, dalle 21.30 shoccasse con Marco Ligabue e Andrea Barbi. E’ gradita la prenotazione al numero 3496796009 o via mail a prolococasalborgone@gmail.com. Ingresso gratuito, posti limitati.

“Salutami tuo fratello” è il primo libro di Marco Ligabue. Andrea Barbi accompagnerà Marco nel racconto di una vita dove la musica e la famiglia sono un caleidoscopio di emozioni, sogni, affetto, e di vissuto assaporando ogni attimo.

Un fratello rockstar internazionale del quale andare orgogliosi, ma anche un Luciano fratello e amico.

La determinazione e la spontaneità di Marco, che con grande coraggio ha intrapreso anche lui la carriera da cantautore e anziché infastidirsi per tutti quei “Salutami tuo fratello” ricevuti da centinaia di persone, li ha racchiusi in un libro come pietre preziose che ripercorrono la sua carriera.

Un po’ di note biografiche

Marco Ligabue, fratello di Luciano, ha iniziato la propria carriera nei primi anni ’90 con il gruppo Little Tavernato & His Crazy Alligators. Dal 1991 è impegnato con alcuni progetti relativi all’attività musicale del fratello maggiore, ossia il sito Ligachannel e il fan club Bar Mario.

Nel 2001 ha fondato i Rio, gruppo in cui è stato attivo fino al giugno 2012 come chitarrista e autore, partecipanti alla realizzazione di quattro album in studio.

Nel 2013 ha iniziato la propria carriera solista. Il suo primo album Mare dentro è stato pubblicato proprio nel settembre 2013.

Nel giugno 2015 ha pubblicato il suo secondo album da solista L.U.C.I. – Le Uniche Cose Importanti, anticipato dal singolo “Non è mai tardi”.

Le canzoni di Marco sono fatte da testi schietti e diretti che l’hanno portato a ritirare, a fine luglio 2015, il prestigioso premio “Lunezia” “per la sua capacità di saper cantare con un linguaggio diretto, temi importanti della vita sociale italiana” come ha dichiarato lo stesso Stefano De Martino, patron del premio.

Il suo terzo album solista è “Il Mistero del Dna”, uscito nel marzo 2017. Il disco è stato anticipato dal brano “Cuore onesto”. Nel 2018 escono i singoli “Che bella parentesi” e “Quante vite hai”. Nel 2019 esce il singolo “Altalena”.

Durante il lockdown del 2020, produce in casa “Dentro”, dedicato alla figlia che vive con la mamma in Sardegna. Nell’estate 2020 esce “Vado a caso” brano scritto a otto mani con importanti autori italiani: Danti, Fadi e il giovane amico Leonardo Cristoni (già coautore di “Altalena”).

Insieme ad altre soprese, “Vado a caso”, farà parte del disco raccolta che uscirà in autunno e che racconterà i suoi cinquant’anni. Tra le curiosità del video, oltre a varie citazioni da film cult, la partecipazione di Federico Poggipollini nella insolita veste di attore e dell’intruso Isabo.

Il 30 ottobre 2020 esce l’album raccolta “Tra via Emilia e blue jeans” con ben sei tracce ghost.

Nel 2021 pubblica per Pendragon il suo primo libro ‘Salutami tuo fratello-Cronache spettinate di un rocker emiliano’.

