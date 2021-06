Ascolta l'Audio Dell'Articolo

L’idra di Lerna.

Ercole dopo la prima fatica veniva riconosciuto dalla leontè, la pelle del leone di Nemea, ucciso e scuoiato. Poiché essa era invulnerabile e poteva resistere al ferro e al fuoco, Ercole la indossa come corazza e usa la testa del leone come elmo. Ercole uccise l’idra di Lerna su ordine di Euristeo. Lerna era una palude pestifera a sud di Argo, nei pressi delle sorgenti di Amimone. L’aria del luogo era talmente pestifera da uccidere tutti gli uccelli in volo, la causa di quest’aria tanto velenosa era il fiato di un drago immane e terribile che viveva tra il fango della palude. I pastori e contadini della zona chiamavano il drago Idra, e dicevano che il mostro avesse nove teste, nove bocche fameliche e diciotto occhi di fiamma; quando usciva dalla tana, devastava tutto e divorava greggi e mandrie. L’idra è un un mostro a forma serpente, capace di nuotare e uscire dall’acqua, di istinto diabolico e di grande resilienza. L’Idra era la figlia di Echidna e di Tifone, una coppia di mostri che aveva partorito anche diverse altre creature, fra le quali Cerbero, Ortro, il leone Nemeo, la Sfinge e la Chimera, e fu allevata da Era, Giugnone, moglie di Zeus, Giove, acerrima nemica di Ercole. Le fonti greche più antiche la dipingono come un grande serpente marino dotato di nove teste, di cui quella centrale era immortale. Creatura molto velenosa tanto da poter uccidere un uomo con il solo respiro ma anche il suo sangue, e persino le sue orme, erano velenose! Uccidere l’Idra era la seconda delle dodici leggendarie fatiche di Ercole. Ercole si recò a Lerna con il suo fedele compagno Iolao. Per far uscire dalla tana l’idra lanciò delle frecce, appena questa sbucò fuori con la sua clava riuscì ad abbattere due o tre teste, si accorse però che dal sangue delle teste abbattute nascevano due teste nuove. Ordinò allora a Iolao, di appiccare il fuoco a un gruppo di alberi e di bruciare le teste nuove che sbucavano con un tizzone ardente. Ercole, alla fine, schiacciò sotto un masso la testa immortale. Durante la battaglia, Era mandò un’altra creatura ad aiutare l’Idra, il Carcino, un grande granchio. Il Carcino pizzicò i piedi di Ercole con le sue chele, ma l’eroe lo schiacciò sotto il tallone. Ercole, dopo aver vinto i mostri prima di andarsene, intinse le sue frecce nel sangue delle ferite dell’idra e le frecce diventarono subito velenose, cosìcché le ferite da esse provocate fossero incurabili, un’accidentale puntura con una di tali frecce avrebbe provocato più avanti a Chirone atroci sofferenze. Euristeo comunque dichiarò la vittoria non valida, poiché Ercole aveva vinto con l’aiuto di Iolao. Per ricompensarli del loro sacrificio Giunone trasporto i due mostri nel cielo dove divennero delle costellazioni, dell’Idra e del Crancro. Nella zoologia mitologica medioevale, il termine “idra” sta ad indicare un generico drago con molte teste. In alcuni bestiari medioevali è citato anche l’hydrus, un serpente nemico per antonomasia del coccodrillo dal quale si fa inghiottire per poi lacerarne l’intestino, analogamente a come faceva l’icneumone. Icnèumone, dal greco con il significato che segue le tracce, specie di carnivori viverridi, noto con il nome di mangusta, diffusi in Africa e Asia, con arti corti e unghie non retrattili che cacciano ratti, uccelli, rettili, e sono capaci di sostenere lotte con i serpenti più velenosi. Erasmo da Rotterdam paragona, nei suoi “Adagia”, la guerra all’Idra di Lerna.

Favria, 15.06.2021 Giorgio Cortese

Dona il sangue e sii un eroe nella vita di qualcuno. Il sangue è destinato a circolare. Condividilo! Ti aspettiamo a Favria MERCOLEDI’ 7 LUGLIO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

Buona giornata. Ogni giorno non è mai tutto oro quello che luccica, usiamo sempre prudenza e buonsenso. Felice martedì.

Commenti