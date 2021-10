CRESCENTINO. Fino a pochi giorni fa in città c’era un uomo di quarant’anni che bivaccava sotto i portici. Rimasto dall’oggi al domani senza un posto di lavoro, senza il denaro per pagare l’affitto dell’abitazione, si è ritrovato a vivere in strada.

Per garantire un tetto e un pasto caldo alla propria compagna – che è in attesa del loro secondo bimbo – e alla figlia di appena due anni, li ha portati a Crescentino dove i suoceri hanno potuto dare un riparo, ma non a tutti; la casa non è [...]



