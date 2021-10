Difficile scrivere il 15 ottobre 2021, mentre i portuali di tutta Italia protestano contro il Green Pass obbligatorio che parte da oggi per tutti i lavoratori, altri manifestano nelle piazze di tutta Italia per lo stesso motivo ed io, per ragioni di salute, non posso partecipare. Allora partecipo qui dichiarando il mio stato di libertà naturale. Io sono nata libera e intendo vivere e morire da persona libera.

Ovvio che la mia libertà non deve incidere in maniera pericolosa verso gli altri, ma allo stesso modo la libertà degli [...]