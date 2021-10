Ascolta l'Audio Dell'Articolo

#liberedigiocare, libere di vivere, libere di scegliere il proprio destino. Un’iniziativa per dare voce a tutte le donne che l’hanno persa e anche alle giocatrici della Nazionale di calcio Afghana che per fortuna sono riuscite a fuggire dal proprio paese e mettersi in salvo. Questo anche un po’ il senso dell’amichevole di calcio Juventus Women U19 vs Independiente organizzata dalla Consulta Stranieri presieduta da Gabriella Colosso, giovedì scorso a Bollengo. Il costo [...]