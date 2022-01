Ne senti parlare ormai da due anni circa a questa parte. E’ diventato ‘’l’Argomento’’ per eccellenza. Ti sei fatta un’idea esatta, sbagliata, non importa. Poi accade che ne diventi testimone in prima persona perché il ‘’tu-sai-chi’’, il nemico invisibile di contiana memoria, finalmente viene a sfidare il tuo sistema immunitario.

Ti senti tranquilla perchè hai studiato le pozioni magiche, ti sei informata, hai preparato il tuo corpo ad un’eventuale aggressione nemica.