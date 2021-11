Anno domini 1474. Nei campi del verde Canavese al confine tra Levone e Barbania, sulle rive del Malone, in terreno sconsacrato, l’essere umano compie atti disumani in nome del Signore.

La giustizia divina si fa tutt’uno con la giustizia terrena per ardere sul rogo povere donne accusate «di avere abbandonato la fede in Cristo per concedersi anima e corpo a maestri infernali, demoni, che le avrebbero inserite nel mondo della magia». Donne che, «tramite queste arti magiche, avrebbero compiuto i delitti più efferati».