Partirà da domani, mercoledì 3 novembre, a Levone, il servizio di trasporto settimanale verso il mercato di Rivara.

Il progetto, finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito delle iniziative per l’agevolazione del commercio previste dal Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, ha visto l’amministrazione Comunale impegnarsi in un complesso iter burocratico finalizzato a destinare la somma di 25mila euro all’acquisto di un mezzo ed all’istituzione del servizio a favore della comunità levonese.