LEVONE. Da Levone arriva una storia bellissima di accoglienza e di solidarietà col popolo ucraino. La comunità levonese, infatti, è scesa in piazza lunedì sera per manifestare in solidarietà col popolo ucraino, dal 24 febbraio costretto a rifugiarsi di tanto in tanto in bunker, metropolitane e scantinati, pregando che una bomba non cada sulle case e non distrugga la vita di parenti e amici.

Il legame con l’Ucraina, per Levone, ha radici profonde. Negli anni ’90, infatti, un gruppo di famiglie del piccolo comune canavesano aveva accettato di accogliere alcuni bambini ucraini che, dopo il [...]