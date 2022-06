LEVONE. ll Comune di Levone, piccolo borgo di 400 abitanti, noto come il paese delle Masche ha qualche criticità in materia di strade e il sindaco Massimiliano Gagnor con la sua vicesindaca Laura Maria Allice le ha illustrate al vicesindaco della Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo durante uno degli incontri che ogni lunedì da mesi sono dedicati a queste tematiche.

In particolare fuori paese lungo la SP 723 la presenza di incroci non regolamentati, in particolare quello con la SP 034 dir.01 e una serie di problemi segnalati dalla cittadinanza soprattutto nelle ore notturne, [...]