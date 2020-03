LEVONE. Raduno Land Rover rinviato ad ottobre

Con grande rammarico, il direttivo del Land Rover Club Levone ha dovuto rinviare il 10° Raduno previsto per i giorni dal 20 al 22 marzo. La decisione è stata presa per la situazione creatasi in Italia per il Coronavirus e preso atto che le ordinanze ministeriali [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti