LEVONE. Malone, vicini i lavori di ripristino della difesa spondale

La giunta comunale di Levone, presieduta dal sindaco Massimiliano Gagnor, ha approvato l’atto di indirizzo per i lavori di ripristino della difesa spondale sulla sinistra idrografica del torrente Malone. A dicembre 2018 la Regione Piemonte aveva approvato un programma di pronto intervento e di ripristino dei danni da dissesto idrogeologico conseguenti agli eventi alluvionali dello stesso anno, nel quale è compreso un contributo di 147.578,72 per l’intervento a Levone con la ricostruzione della scogliera intasata, a monte del ponte della strada provinciale 34 e la movimentazione del materiale litoide dell’alveo, per il ripristino del regolare defluso. La comunicazione di concessione del contributo era arrivata in Comune il 21 dicembre ed era stata inoltrata all’Ufficio Tecnico dell’Unione Montana Alto Canavese per l’affidamento dell’incarico di progettazione, l’approvazione del progetto e l’affidamento dei lavori. A seguito della carenza di personale disponibile per l’attivazione delle procedure di appalto, l’Unione Montana aveva provveduto il 16 ottobre del 2019 a richiedere alla Regione una proroga al 30 settembre 2020 per poter procedere con l’iter di affidamento, realizzazione e rendicontazione dell’intervento. Il 3 dicembre 2019 la Regione ha concesso un’ulteriore proroga ai termini di rendicontazione indicando come termine utile il 3 giugno 2020. Dall’1 gennaio di quest’anno il Comune ha però fatto rientrare sotto le sue funzioni il Servizio Tecnico. Vista la scadenza, la giunta ha approvato l’atto di indirizzo per dare mandato all’Area Tecnica del Comune di adottare tutti gli atti per provvedere all’affidamento, alla realizzazione e alla rendicontazione dei lavori entro la data ultima.

