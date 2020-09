LEVONE. L’elisoccorso vola anche di notte, inaugurata l’area di atterraggio

Adesso anche sopra Levone vola l’elisoccorso notturno. Nella serata di lunedì 31 agosto il Comune di Levone ha inaugurato la nuova area d’atterraggio, con un numeroso pubblico che ha atteso l’arrivo dell’aeromobile AgustaWestland AW 139 nonostante il ritardo sul programma a causa di una emergenza relativa al trasporto di un paziente.

L’area, nel campo sportivo Ottavio Cortina, è stata predisposta con i più alti standard di sicurezza e accessibilità che potranno garantire l’eccellenza del servizio in caso di necessità. Il progetto ha visto la realizzazione di importanti investimenti da parte dell’Amministrazione Comunale che contemporaneamente hanno anche migliorato la fruibilità delle strutture sportive – l’area è sede degli allenamenti e delle partite di calcio della A.S.D. Valmalone – costituendo così un sicuro punto di riferimento anche per le comunità vicine.

«Abbiamo sostituito tutto l’impianto illuminante – commenta il sindaco, Massimiliano Gagnor – con lampade e led moderne e di ultima generazione che garantiscono immediate e anche ripetute accensioni senza tempi di attesa. Abbiamo migliorato l’accessibilità all’area mediante rifacimento di una rampa che consentirà l’ingresso dell’ambulanza e dei mezzi di supporto al servizio di soccorso. Abbiamo messo in sicurezza tutta la recinzione ed installato un quadro dei comandi elettrici in modo che in qualsiasi ora del giorno e della notte l’elicottero possa atterrare e ripartire anche senza preventive ricognizioni ed in totale ed assoluta autonomia». Il progetto ha visto anche l’installazione di adeguata cartellonistica stradale per indirizzare i mezzi e il personale verso l’accesso riservato.

«Pur con la speranza di non averne mai bisogno – continua Gagnor – siamo consapevoli che questo servizio servirà a offrire una percezione di sicurezza maggiore ed una conseguente miglior qualità della vita non solo per gli abitanti di Levone ma anche per i comuni limitrofi che sono sprovvisti di tale opportunità e per i turisti che affollano i nostri sentieri e le nostre montagne».

Le operazioni di collaudo del sito, con la ricognizione aerea della zona prima dell’atterraggio e la verifica delle strutture e degli impianti necessari al corretto e funzionale utilizzo in caso di emergenza, hanno avuto tutte esito positivo e pertanto l’area sarà a breve inserita negli elenchi ufficiali a disposizione degli organismi di soccorso.

L’area di atterraggio di Levone, viste le sue peculiarità, potrà essere inserita nel progetto che prevede un network di rotte satellitari e relative procedure che permetteranno il collegamento capillare tra varie elisuperfici. A regime verranno rese operative circa 25 aree di atterraggio e una rete di tratte di volo che unirà i punti nevralgici della rete dell’assistenza sanitaria piemontese.

Il velivolo ha sostato per circa mezz’ora all’interno dell’area di atterraggio dando così la possibilità agli intervenuti di avvicinarsi e conoscere anche il personale di soccorso ponendo, con le dovute precauzioni anti Covid, numerose domande sul loro impegnativo ma anche affascinante operato.

Durante la cerimonia di inaugurazione, alla presenza del sindaco, del vice Laura Allice e di numerosi consiglieri, l’Amministrazione ha omaggiato gli equipaggi del soccorso intervenuti con un paniere di prodotti tipici della zona ed ha espresso «la più sentita riconoscenza per il lavoro svolto, spesso in condizioni di estrema difficoltà».

