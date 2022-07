LEVONE. L’amministrazione comunale, guidata da Massimiliano Gagnor, ha avviato le operazioni di rifacimento della segnaletica stradale e turistica e di miglioramento complessivo della viabilità.

“Abbiamo iniziato queste opere sulla base delle segnalazioni che sono pervenute in Comune – spiega Gagnor. La segnaletica è abbastanza rovinata e così abbiamo pensato che fosse il momento di procedere a rivederla”. Così, il Comune ha speso 10mila euro per ammodernare l’intero sistema di segnaletiche e di viabilità.

Ed è dunque cominciata l’installazione di due dossi in via Vassallo Demilsie, per rendere la circolazione di automezzi e pedoni più sicura, e [...]