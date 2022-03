LEVONE. Nel pomeriggio di martedì 29 marzo ottanta ragazzi delle Scuole Medie Roncalli di Rocca sono andati al centro di raccolta beni per l’Ucraina di Levone per donare penne, quaderni, generi alimentari e altri oggetti di utilità quotidiana.

Ad aspettarli c’era il sindaco Massimiliano Gagnor. La particolarità è che questi beni non affronteranno nessun viaggio. Rimarranno tutti in Canavese, a disposizione dei bambini ucraini che sono arrivati da Kiev, Kharkiv, Odessa, Leopoli.