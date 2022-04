LEVONE. Dopo due anni di pausa forzata torna finalmente il Raduno Internazionale Land Rover Levone che potrà finalmente festeggiare la decima edizione.

Gli organizzatori hanno previsto un corposo programma denso di appuntamenti che inizierà nella se- rata di venerdì 22 aprile per concludersi domenica 24 aprile con il clou dell’evento al quale, nell’ultima edizione del 2019, hanno partecipato quasi 300 equipaggi.

Per festeggiare il 10° anno della manifestazione principale italiana a tema fuoristradistico monomarca, lo staff ha messo sul campo grandi sforzi organizzativi con la volontà di creare un evento sempre più coinvolgente ed emozionante. Grazie anche alle imprese partner leader italiane ed europee del set- tore automotive e 4×4, i partecipanti al 10° Raduno Internazionale Land Rover Levone potranno vivere una vera e propria full immersion di tre giorni nel mondo della mitica casa dall’ovale verde.

Escursioni, trial, esposizioni e buona cucina oltre a coreografie spettacolari vi aspettano a Levone (TO) il 22, 23 e 24 aprile 2022!

Inoltre, si terrà nel pomeriggio di sabato 23 aprile 2022, nel parco della Villa Comunale di Levone,l’inaugurazione di “Molly the BiblioLand”, il primo monumento alla Land Rover trasformata in un punto di bookcrossing. L’evento, che si terrà nell’ambito degli appuntamenti previsti per il 10° Raduno Internazionale che si svolge nello stesso weekend a Levone, sarà il coronamento di due anni di lavoro e di volontariato da parte dei soci del locale Club dedicato alla storica casa automobilistica inglese. Tutto nasce infatti nel 2020 quando un collezionista torinese, Mauro Molinengo, ritrova presso un de- molitore piemontese, la prima Land Rover Series 3 posseduta dalla sua famiglia negli anni 80. A causa delle sue condizioni rimetterla in strada era praticamente impossibile ma quel ricordo così in- timo e profondo non poteva essere abbandonato al suo inesorabile destino che l’avrebbe vista accar- tocciata e distrutta. Così è stato contattato il direttivo del Land Rover Club Levone che, condividendo la proposta dell’Amministrazione Comunale di Levone, ha deciso di trasformare l’auto in un punto di bookcrossing. Mauro ha così riscattato dal demolitore il suo prezioso ricordo e l’ha donato all’associa- zione Levonese. La macchina dei volontari del Club si è messa immediatamente in moto recuperando i ricambi necessari al restauro (il portellone posteriore è stato recuperato da un collezionista mode- nese) e con entusiasmo i soci si sono presi cura di lei decidendo comunque di limitare il restauro alle parti per cui era indispensabile un intervento lasciando il resto della carrozzeria nelle condizioni origi- nali perché anche le cicatrici fanno parte della storia. Purtroppo il covid ha rallentato la realizza- zione del progetto ma il desiderio dei soci del Club di realizzare il progetto non si è affievolito. Uno si è preoccupato di bonificare l’auto togliendo il motore e gli inquinanti presenti, un altro ha messo a dispo- sizione un grande basamento in Pietra di Luserna dove poter alloggiare Molly e un altro ancora ha realizzato un raffinato sistema touchscreen da posizionare all’interno su cui si potranno leggere infor- mazioni e notizie. Un nutrito gruppo di lavoro ha poi rimesso in sesto gli interni, rifoderato i sedili e ri- condizionato le parti danneggiate. Il cassone posteriore è stato quindi restaurato ed allestito con una scaffalatura dove sono stati alloggiati i libri. Molly è quindi stata posizionata sul basamento e appog- giata su quattro soliti sostegni di acciaio forgiati da un socio in modo da renderla stabile e sicura.

Brillano gli occhi di Diego Rovej, Vice Presidente del Land Rover Club Levone che ha dedicato molti weekend alla realizzazione del progetto “Grazie all’amico Mauro Molinengo, il Club ha ricevuto in dono questa Land Rover 88 III Serie. Ma non ci ha donato una semplice auto. Mauro ci ha donato un conte- nitore di emozioni, di ricordi e di esperienze. Perché quando vi chiedete cosa significhi possedere un Land Rover, provate a chiederlo alle persone come lui, agli appassionati genuini a chi questa risposta può darvela. Alle persone che in questa casetta di alluminio vedono quella sensazione di libertà e