LEVONE. E’ Gianfranco Fiore, 53 anni, la vittima dell’incidente avvenuto oggi a Levone attorno all’ora di pranzo. Era coordinatore della Lega Ciriè-Valli di Lanzo, ex consigliere a Rocca Canavese nonché persona conosciutissima in paese e in tutto il territorio canavesano.

La tragedia si è verificata sulla provinciale 23. Si sono scontrate una Fiat Panda e una Wrangler Rubicon per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Venaria. La Panda è uscita fuori strada a seguito dell’impatto e si è ribaltata, mentre la Wrangler, condotta da un cinquantottenne nolese, è finita nel campo vicino alla sede stradale.

