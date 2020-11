L’Evoluzione dei casi attivi di Covid-19 in Italia per Regione

In questo video l’evoluzione dei casi attivi di Covid-19 in Italia per Regione. I dati fanno riferimento al periodo che va dal 24 febbraio al 10 novembre (ultimi dati comunicati da tutte le Regioni).

Al 10 di novembre 2020 i casi attivi totali in Italia sono 590.110. Di questi 135.505 sono in Lombardia, 74.228 in Campania, 58.335 in Piemonte.

Rispetto alla prima ondata di marzo i casi attivi sono circa 5 volte di più. Infatti il picco si era raggiunto il 19 aprile con la Lombardia che aveva 34.400 casi attivi circa, il Piemonte 14.421 e l’Emilia Romagna 13.558. Seguiva il Veneto con 10.257 mentre le altre Regioni avevano tutte meno di 10 mila casi. In un solo mese dal 10 ottobre al 10 novembre si è passati da circa 75 mila casi attivi a oltre 590.

