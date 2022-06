Il Canavese è un territorio in cui il settore automotive ha una forte valenza. Il via libera dato dal Parlamento Europeo allo stop della produzione e vendita di motori alimentati a benzina, diesel o gpl, a partire dal 2035 desta forte preoccupazione tra le aziende del comparto e, come afferma la Presidente di Confindustria Canavese, Patrizia Paglia, “rende sempre più realistiche le parole dette quasi un anno fa dal Ministro Cingolani: la transizione ecologica potrebbe essere un bagno di sangue”.

Una transizione troppo rapida come quella richiesta dall’Ue può mettere a rischio un comparto essenziale [...]