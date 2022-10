L’iniziativa è organizzata dall’Università Popolare della Terza Età e dell’Educazione Permanente di Ivrea, in particolare dalla presidente Anna Marta con Ornella Cerutti, e si inserisce tra le proposte finanziate dal Comune nell’ambito di “Ivrea Capitale del Libro 2022”.

Tutti gli eventi avranno luogo presso la sala cinema dell’Oratorio San Giuseppe di Ivrea, in via Sant’Arborio Varmondo,6.

Si tratta di tre cicli di conferenze, concernenti differenti generi narrativi, preceduti dalla teatralizzazione di uno dei romanzi oggetto delle conferenze. Attraverso la messa in scena teatrale, il pubblico percepirà un rapporto con il testo e l’interpretazione attoriale e scoprirà sfaccettature di personaggi fatti rivivere sul palcoscenico.

Il ciclo di conferenze “Gialli, noir e thriller” introduce un genere narrativo un tempo considerato di serie B, proseguendo poi con autori di rilievo.

I cicli riguardanti la letteratura francese e inglese analizzano elementi riconducibili alla scena contemporanea.

Le conferenze sono ideate e condotte dalla dottoressa Ornella Cerutti, studiosa di letterature, docente di laboratori di lettura presso l’Università della Terza Età, cofondatrice, con Francesca Baro, nel 2015, del gruppo di lettura Il Club dei libri di Ivrea, che ha esperienza di messa in scena di Dialoghi immaginari originali, tra personaggi o scrittrici, all’interno de “La Grande Invasione”. La Cerutti fa anche parte della compagnia teatrale Stardust Company di Casale Monferrato, il cui repertorio include la serie “Fuoridilibro”, con personaggi narrativi rivivono per il pubblico.

Sin dal 1983, L’Università Popolare della Terza Età di Ivrea organizza attività per “contribuire alla promozione culturale”, stimolando il dialogo tra diverse culture e generazioni. L’ampio programma è rivolto a tutti coloro che abbiano compiuto 30 anni e soddisfa diversi interessi ed esigenze. Negli ultimi anni, si è rivolta in modo specifico ai lettori, con laboratori interattivi ex novo, mirati all’analisi di opere narrative italiane e straniere, contemporanee e classiche, oltre a testi in lingua originale (inglese e francese).

Con il progetto Letture incrociate, l’Università della Terza Età ha ampliato il proprio scenario culturale aderendo all’invito per la promozione della lettura, espressa dalla Comunità dei lettori nel “Dossier Ivrea Candidata Capitale italiana del libro 2022”.

Al programma di Letture incrociate faranno seguito quattro laboratori a numero chiuso, per ciascun singolo ambito letterario, facenti parte del programma dell’Uni3 – Ivrea per gli iscritti all’A.A. 2022-23 (informazioni presso la Segreteria dell’Uni3 – Ivrea e sul sito http://www.uni3ivrea.it/).

Programma:

Sabato 15 ottobre ore 21. Spettacolo Intervista impossibile Assassinio sull’Orient Express Compagnia teatrale Stardust Company – Casale Monferrato

mercoledì 19 ottobre ore 18 conferenza: Indagine alla scoperta della verità: gialli, noir e thriller

sabato 22 ottobre ore. 21 spettacolo: Jane Austen presenta: Orgoglio e Pregiudizio – Compagnia teatrale Stardust Company – Casale M.

mercoledì 26 ottobre ore. 18 conferenza: Società patriarcale e condizione sociale delle donne in Orgoglio e pregiudizio

sabato 29 ottobre ore 21 Spettacolo: Alla ricerca della madre perduta di Berthe Bovary – di e con Il Club dei libri di Ivrea

lunedì 31 ottobre ore 18 conferenza: Chi ha ucciso Madame Bovary?: temi, personaggi e curiosità

mercoledì 9 novembre ore 18 conferenza: La regina del romanzo poliziesco: Agatha Christie, l’Assassinio sull’Orient Express e i “gialli” in treno

mercoledì 16 novembre ore 18 conferenza: Frankenstein di Mary Shelley: la paura del diverso e l’etica della manipolazione

mercoledì 23 novembre ore 18 conferenza: Sulle tracce de Lo Straniero di Albert Camus

mercoledì 7 dicembre ore 18 conferenza: Caccia a Tom Clancy, stratega del techno-thriller e a Ottobre rosso

mercoledì 14 dicembre ore 18 conferenza: Trasmutazioni: l’animale diventa uomo in Lo scarafaggio di Ian McEwan

mercoledì 21 dicembre ore 18 conferenza: Irruzione nel reale in: L’avversario di Émmanuel Carrère.

