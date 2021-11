La lettera di una madre ad un figlio datata 1961. La volontà di comunicare a tutti i costi attraverso dei fogli di carta. La missiva è stata ritrovata per strada a Settimo Torinese: “Un ricordo raro, cerchiamo chi l’ha persa”. Alessia Culotta stava passeggiando quando si è accorta della lettera sotto i suoi piedi: “Pioveva quindi si è sbiadita abbastanza, ho notato la busta e l’ho raccolta. Ci sono pensieri affettuosi di una madre verso un figlio”.

Come se il tempo si fosse fermato. Come quando in un film si racconta di una lettera antica [...]