Covid: Adesso basta! Lettera aperta ai sindaci dell’eporediese

Lettera aperta al Consiglio Comunale di Ivrea e agli Amministratori dell’Area Omogenea 9

La politica locale ai tempi del Coronavirus

“Non torniamo alla normalità perché la normalità è il problema”

La breve frase sopra riportata racchiude bene il senso di quella che in molti credono sia la strada che si dovrà intraprendere nei prossimi mesi e anni a partire dal livello locale. I grandi temi del terzo millennio non sono esclusivi di qualche entità superiore non ben definita e ognuno, in un mondo più giusto, equo e solidale (il contrario dell’attuale), dovrà fare la sua parte a partire da ogni amministratore pubblico anche se del più piccolo Comune d’Italia.

Sarà però necessario cambiare radicalmente le modalità con cui la politica gestisce oggi la Pubblica Amministrazione.

Meno ideologia, meno diktat di partito, meno individualismo, meno egoismo, meno opacità e accentramento di potere, ma più apertura mentale, più bene comune, più pianificazione, più interesse collettivo, più creatività, più trasparenza e condivisione, più spazio ai giovani.

L’emergenza coronavirus ci sta facendo inequivocabilmente capire che serve una svolta radicale, soprattutto in senso ecologico e sociale. Servirà modificare i nostri stili di vita e anche le politiche pubbliche che dovranno partire dall’assunto che la vita e la salute dell’uomo, ma anche di tutti gli altri esseri viventi, sono condizioni imprescindibili per poter affrontare ogni altro discorso. Senza la vita non c’è nulla. E per garantire questo serve fermare immediatamente il processo di distruzione del Pianeta. E’ ormai acclarato che il Covid-19 è l’ennesimo caso di zoonosi e cioè di trasmissione dall’animale all’uomo di un patogeno molto simile a quelli che hanno dato vita alla SARS, all’Ebola, alla MERS, all’AIDS; tutte malattie troppo velocemente dimenticate. E’ altrettanto chiaro che questi fenomeni di passaggio virale dall’animale all’uomo sono causati dalla deforestazione e dalla distruzione più in generale dell’ambiente naturale sommati all’inurbamento forzato di milioni di persone dalle campagne e dalle montagne verso metropoli sempre più invivibili e inquinate.

Se questo è lo scenario globale all’interno del quale la comunità internazionale si dovrà muovere è però necessario individuare tutta una serie di livelli istituzionali ognuno dei quali dovrà fare la propria parte e gli Enti Locali, a partire dai Comuni, potrebbero essere una risorsa fondamentale per il cambiamento. Partendo da quanto sopra espresso è evidente che non è prevedibile una soluzione immediata, ma che si tratterà di un processo culturale e politico molto complesso di medio e lungo termine che dovrà sopperire a decenni di malgoverno e pessima gestione della res publica. Sarà necessario dare vita a un processo trasversale e condiviso che dovrà coinvolgere trasversalmente i Consigli Comunali e quella parte di cittadinanza che vorrà partecipare attivamente a questo progetto di rinascita.

Questa lettera nasce come una comunicazione interna all’Amministrazione Comunale di Ivrea, ma poi si è pensato che per molti degli argomenti trattati si possa calare in tutte le realtà dell’Area Omogenea. Qui di seguito lasciamo quindi alcuni spunti che sono partiti da una Conferenza dei Capigruppo del 27 aprile, alcuni dei quali specifici per la città, ma che potrebbero diventare una traccia sulla quale lavorare non solo ad Ivrea, ma anche a livello territoriale.

Quadro istituzionale

Questa emergenza ha messo in evidenza una preoccupante criticità del quadro istituzionale nazionale vedendo esautorare, di fatto, le assemblee: dal Parlamento ai Consigli regionali e comunali. Se per la Fase 1 questa modalità di tipo commissariale è stata, obtorto collo, accettata non è pensabile che possa continuare anche nella Fase 2. Nella fase 1, pur non condividendo tutte le azioni messe in atto dalla Giunta, non abbiamo polemizzato, ma ringraziato tutti per l’impegno profuso auspicando nel contempo un cambio di passo e una maggior condivisione a livello consiliare.

A questo riguardo chiediamo, come già fatto con altra lettera a firma della minoranza, di definire una procedura e una tempistica per una veloce ripresa dell’attività consiliare e delle commissioni possibilmente “in presenza” e nelle sedi opportune ovviamente garantendo la massima sicurezza ai partecipanti. La Presidente della Consulta Marta Cartabia, proprio in questi giorni, ha sottolineato al riguardo che: “La Costituzione non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali” evidenziando che: “Una leale collaborazione fra le istituzioni e’ la proiezione istituzionale della solidarietà tra i cittadini“.

Altro punto secondo noi imprescindibile è dare vita a politiche pubbliche di area vasta in grado di ragionare a livello territoriale. Abbiamo invocato a gran voce l’apertura del COM (Centro Operativo Misto) del quale la città di Ivrea è capofila, ma questo non è accaduto e non conosciamo nemmeno i motivi per cui, inspiegabilmente, ciò non sia stato fatto.

La gestione regionale dell’emergenza e l’inadeguatezza dell’Unità di crisi, più volte modificata nella sua composizione, la dicono lunga sulla necessità di fare squadra a livello almeno di Area Omogenea per avere un maggior peso nei confronti degli enti superiori.

Ribadiamo, come già fatto a inizio emergenza, che è inaccettabile un livello di comunicazione ufficiale praticamente inesistente per volontà dell’Unità di crisi e/o degli organismi regionali. I Sindaci, gli amministratori e i cittadini conoscono bene le loro realtà e devono conoscere i numeri reali per venire in tal modo responsabilizzati. Non siamo più nel medioevo e i cittadini sono sufficientemente istruiti e capaci di comprendere e analizzare i dati, comportandosi di conseguenza anche senza avere l’esercito e le forze dell’ordine schierati per smascherare ipotetici untori.

Stesso discorso di rappresentanza territoriale e di massa critica vale anche nei confronti dell’ASL TO4 che di fatto è stata anch’essa commissariata dopo aver purtroppo perso troppo tempo nel non voler ascoltare le evidenti criticità, molte delle quali ancora oggi presenti, da molti, noi compresi, segnalate a Sindaco ed esecutivo.

Quanto accaduto nelle RSA piemontesi, comprese quelle eporediesi, è un atto gravissimo e bisognerà agire immediatamente perché la velocità di risposta è essenziale e ad oggi ci risulta non siano ancora stati eseguiti i tamponi in tutte le strutture per anziani, soggetti fragili e nemmeno a tutti gli operatori sanitari.

Questione sanitaria

Tutt’oggi sappiamo essere ancora insufficienti, se non mancanti del tutto: dispositivi di protezione individuale (mascherine, visiere, guanti, camici, ecc.), posti letto in genere, posti di terapia intensiva e sub-intensiva, personale sanitario, medicinali, strutture. Gli operatori sanitari, quelli non ammalatisi, stanno effettuando turni di 12 ore senza nemmeno poter prendere qualche giorno di pausa. Nel futuro prossimo sarà necessario rimettere in discussione le disastrose politiche che hanno portato ad un depauperamento inaccettabile della sanità pubblica a partire dall’impoverimento della rete dei medici di base. Questo a tendere, ma da subito bisognerebbe fare gioco di squadra e pretendere che vengano effettuati i tamponi a tutto il personale sanitario (più volte promessi, ma mai completamente effettuati), nelle RSA, nei centri per disabili e in tutte quelle strutture dove siano presenti soggetti fragili e a maggior rischio, alle persone guarite e a quelli che sono stati a contatto con positivi o presunti tali e così via secondo una scala di priorità che dopo due mesi di emergenza ancora non è stata definita e resa pubblica. Diversi Sindaci hanno denunciato questa situazione, ma ad oggi poco o nulla è cambiato. Serve fare gioco di squadra indipendentemente dal colore politico.

E’ ormai chiaro che i tamponi si sono rivelati l’elemento capace di fare la differenza e per questo motivo, soprattutto in vista della fase 2, ne va incrementato il numero investendo pesantemente in strutture e personale. Meglio se accompagnati da una massiccia campagna di test sierologici per la rilevazione dei soggetti che hanno sviluppato degli anticorpi.

Qui di seguito una tabella che mette in relazione il numero di tamponi nel tempo in Korea del Sud e in Italia e i nuovi casi di contagio. Questi dati sono confermati da molti altri studi. Non serve uno scienziato per capire che all’aumentare del numero di tamponi diminuisce il numero dei nuovi contagi.

