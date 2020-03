L’eterna lotta

Cari amici, le attività dell’Anpi (come di ogni Associazione) sono forzatamente interrotte, ed è difficile fare previsioni di ripresa. Anzi, riteniamo pericoloso (anche se consolante) prevedere date ottimistiche e non ancora sicure, che potrebbero spingerci ad uscire anzitempo, provocando una ripresa della pandemia.

In questo difficilissimo momento della nostra vita, è più che mai necessario avere mente e nervi solidi, senza cedere alla paura e allo sconforto, che pure gravano su tutti noi.

Abbiamo (dobbiamo avere) però il pensiero rivolto ad un traguardo che ora, sconsolati, ci pare aldilà dell’orizzonte. Per chi ne possieda memoria, per tutti quanti hanno a cuore la sorte del nostro Paese e della Comunità più vasta che ha nome “prossimo”, ci deve soccorrere la conoscenza di altri periodi storici ed in particolare del ‘900 (ancor così vicino a noi), con il riferimento ed il modello di chi allora combatté per essere libero dalla paura, dalla schiavitù, dal male.

L’atteggiamento oggi deve ispirarsi ai nostri Combattenti per la Libertà: forte tempra morale, calma, pazienza, chiarezza di obiettivi, concreta speranza di successo. I nostri Padri e nonni affrontarono un nemico aggressivo e pericoloso, e seppero vincerlo con determinazione, senza disperarsi e mantenendo la lucidità necessaria alla sopravvivenza.

Chi perdeva il controllo della propria mente, del proprio spazio e delle sue azioni, soccombeva. Oggi, pur abituati ad una vita più comoda, dobbiamo far tesoro di quel grande bagaglio di esperienze che la Storia ci offre, ed utilizzarlo per il futuro.

Le Ordinanze hanno una loro ragione d’essere; osservarle con scrupolosità è l’unico modo che si conosca per non ammalarci.

Non è assolutamente tollerabile che ciascuno valuti soggettivamente ciò che può fare in base alle proprie esigenze personali. Chi viola le Ordinanze mette in grave pericolo decine e centinaia di altre persone. La condanna e la denuncia alle Forze dell’Ordine devono essere immediate.

Auspichiamo anche – anzi, pretendiamo – che cessi al momento ogni polemica politica. Seppero farlo i Partigiani; è indispensabile che lo facciano oggi i nostri rappresentanti. Il dopo pandemia ci dirà se abbiamo capito la lezione e se sapremo costruire modelli diversi, come da tanto tempo ormai molti stanno chiedendo: ambiente, sanità, lavoro, socialità, cultura…

Se così non accadrà, dovremo probabilmente convivere in futuro con la paura, individuale e collettiva.

Pochi giorni fa un amico Partigiano quasi centenario mi disse: “Questo virus è fascista”. Nella sua esemplare semplicità, egli poneva il problema eterno del Male contrapposto al Bene, e del libero arbitrio che ogni individuo porta come peso nell’eterna lotta dell’esistenza.

Ecco perché siamo tutti antifascisti, per una nuova vera Resistenza.

In ultimo, un grazie infinito a tutti coloro che si prodigano per la vita di tutti noi: medici, infermieri, lavoratori e volontari…

Mario Beiletti

Presidente Anpi Ivrea e Basso Canavese

