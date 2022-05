Da Lessolo fino a Pavone, senza zaino e in bicicletta! Una carovana di circa cinquanta ragazzi, dalla prima alla terza media è partita alla carica alla volta del plesso in mattoni rossi che ospita i loro coetanei ai piedi del castello. E’ stata un’avventura, eccome se lo è stata, attraverso tutte le scorciatoie più verdi e più tattiche. Non c’entra il Giro d’Italia, passato da queste parte domenica mattina, è stata una strana concomitanza. Il “Senza zaino day” cadeva giovedì 19 maggio, in tutta Italia e il plesso lessolese ha voluto [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.