LESSOLO. Il Comune di Lessolo, in seguito alla proposta di una residente di nazionalità cubana, ha deciso di dare un aiuto concreto a Cuba per l’emergenza dei medicinali che vanno via via esaurendosi.

Verrà posizionato un apposito contenitore al piano terreno della nuova sede municipale per la raccolta del materiale sanitario che verrà inviato a Cuba tramite Container, con la collaborazione dell’Associazione “Todos Unidos c’è una speranza”.

Questa la lista farmaci necessari: antibiotici, antivirali, antistaminici, voltaren crema, pasticche, aspirina, tachipirina in gocce o pasticche, pasta fissan, nurofen, sciroppi per la tosse, [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)