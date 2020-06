LESSOLO. Paese a lutto per la scomparsa del dottor Pupillo

La città piange la scomparsa del medico del paese, Lorenzo Pupillo, 76 anni, venuto a mancare qualche giorno fa. La notizia, in questi giorni, è corsa sui social network è ha scatenato un vero e proprio tripudio di saluti e ricordi da parte della cittadinanza per quello che, per anni, è stato un vero e proprio faro per i lessolesi.

Ricordato da tutti come un grande medico, una persona che, negli anni, si era messa al servizio dei suoi pazienti e della città. Il suo impegno, a Lessolo, era partito nel 1972 ed è durato circa 30 anni.

A ricordarlo c’è anche la sindaca, Elena Caffaro.

“Di aneddoti – racconta – ne ho tanti perché, al tempo, mio papà era sindaco e lui il medico del paese, quindi i ricordi sono tantissimi. MI ha vista nascere e crescere, è stato medico dal 1972, quando si è trasferito qui. Se non sbaglio, ho anche l’età delle sue figlie. Era andato in pensione da un po’, dal 2001 circa, ma è rimasto comunque per tanti il medico del paese, un punto di riferimento importante. Fino a che è stato medico ha partecipato spesso alla vita del paese ora, purtroppo, da un po’ combatteva contro problemi di salute. Siamo tutti molto dispiaciuti per la sua scomparsa”.

