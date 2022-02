Sono partiti questa settimana i lavori per la creazione di un’area sfalci. Il luogo scelto è un parcheggio situato vicino al polo scolastico di Via Caffaro Allera.

“Abbiamo dovuto temporeggiare di qualche settimana per via delle condizioni climatiche – ci spiega la prima cittadina Elena Caffaro – ma ora abbiamo iniziato e vogliamo portare a termine il lavoro entro la primavera. Metteremo degli orari in modo da rendere ordinato l’accesso all’area. Il nostro obiettivo è arginare il grosso problema che stiamo riscontrando nell’ultimo periodo, cioè quello degli incendi. Se c’è un posto in cui scaricare [...]



