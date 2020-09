LESSOLO. Corso di scrittura creativa, con la giornalista Debora Bocchiardo, presso la Biblioteca

Parte il corso di scrittura creativa. Nato come opportunità, anche motivazionale, per arricchire il proprio bagaglio di esperienze personali, il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono dedicare un po’ di tempo a se stessi, approfondire o affinare le proprie capacità espressive e cimentarsi con la stesura di un racconto di media lunghezza… divertendosi!

Il corso sarà tenuto dalla giornalista e scrittrice Debora Bocchiardo e si intitola “Anima Creativa” proprio perché parte dall’esplorazione della propria anima per affrontare la pagina bianca, la prima stesura, i punti di vista, la creazione dei personaggi e delle situazioni. La tecnica proposta si chiama “Show don’t tell” perché induce l’autore ad avvicinare il lettore al testo in modo particolarmente coinvolgente. Dal primo abbozzo di testo, che nasce proprio dalle sensazioni, si passerà alla tecnica per trasmettere al lettore sensazioni e situazioni. Durante gli incontri, con divertenti esercitazioni, si andranno ad analizzare anche gli elementi che collegano la lettura alla scrittura, il ritmo, la punteggiatura e le modalità per trasmettere, a chi legge, le giuste sensazioni Il lavoro sul testo e in gruppo permetterà di capire il legame tra scrittura e lettura ma, soprattutto, il potere terapeutico dell’espressione scritta, l’importanza di studiarne gli elementi per conoscere meglio se stessi. Le brevi esercitazioni verranno spedite e ricevute via mail. Seguirà correzione durante la lezione successiva. Le lezioni si terranno presso la Biblioteca di Lessolo, in via Cesare Battisti, 10 ogni primo e ultimo sabato del mese dalle 10 alle 12 con inizio da sabato 3 ottobre. Per iscrizioni oppure ulteriori informazioni su costi e modalità scrivere a: audrey.deb@alice.It o 338.8256399

Commenti