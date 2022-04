Spuntano come funghi consigli comunali dei ragazzi nei comuni del canavese. Una iniziativa che di solito contraddistingue poche realtà e in genere si trova nei comuni di medio-grandi dimensioni. Stavolta ci sono dei promotori e c’è una rete: si tratta dell’associazione “Cor et amor” diretta dal lessolese Luca Nardi, ideatrice del progetto “Ragazze e Ragazzi..Costruiamo Gentilezza” sostenuto dal bando 5 della Regione Piemonte.

“Hanno aderito 19 Comuni del Canavese ed uno del Vercellese ed alcune associazione locali, oltre a Ciac” commenta entusiasta Luca Nardi.