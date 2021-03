L’esercito Sassanide!

La dinastia Sassanide, che fece rivivere le glorie degli antichi sovrani Achemenidi, segnò una nuova e splendida epoca nella storia della Persia. L’Iran originario recuperò con essa il suo orgoglio e la sua indipendenza, rivendicando contro Roma la sua eredità occidentale in Siria, Armenia, Caucaso e Palestina, e creando un impero che dal Caucaso e dalle rive del Golfo Persico arrivava in Oriente, fino ai territori del Celeste Impero dei Tang. Nei loro 400 anni di dominio i sovrani persiani, gli Šāhanšāh, Re dei re, discendenti di Sasan, dovettero confrontarsi primariamente con l’Impero romano, ma anche con altri innumerevoli avversari, tra cui Turchi, Unni, Armeni, e Arabi. Per questo la Persia creò una macchina militare, formata da una casta di guerrieri, Arteshtaran, che nulla aveva da invidiare a quella dei suoi rivali, Roma compresa. L’élite dell’esercito da loro chiamato Spah, era formata dalla sua cavalleria corazzata, i Savaran, unità dotata di efficaci protezioni dalla testa ai piedi (cavallo compreso), che andavano in battaglia sotto la loro bandiera, Drafsh. Facevano parte dei Savaran i membri delle sette grandi famiglie che dominavano la Persia, prima fra tutte la casa di Sasan, gli Azadan, i membri della nobiltà di alto rango, che formavano il fulcro della cavalleria pesante, e i Dehkans, membri della nobiltà di basso rango. I più famosi fra i Savaran erano certamente gli Zhayedan, gli immortali, che come al tempo della Persia achemenide erano 10.000 e venivano immediatamente sostituiti se morivano in battaglia. Mentre l’élite delle élite era formata dalla guardia reale a cavallo di 1.000 uomini, i Pushtighban, stanziati nella capitale di Ctesifonte.. Tutte le altre unità dell’esercito formavano truppe ausiliarie e di supporto ai Savaran, ma questo non significa che non fossero efficienti. I Paighan, reclutati fra la popolazione, formavano la massa della fanteria, adibita a servire i Savaran, ad allestire gli accampamenti, alle operazioni di assedio. L’élite della fanteria pesante era composta dai Medi, che fornivano frombolieri (armati di fionde) e lanciatori di giavellotto di alta qualità, e normalmente ne costituivano il nucleo. Ma tra la fanteria eccellevano specialmente i Daylamiti, temuti dai Romani per la loro ferocia nel combattimento corpo a corpo. A completare la macchina bellica dei Re dei re persiani c’erano infine unità di vario tipo: gli arcieri a piedi, Kamandaran, gli ausiliari Armeni, la cavalleria leggera formata non solo da Iraniani e Alani, ma anche da Unni Eftaliti, Turchi, Arabi Lakmidi, Kushan, le truppe cammellate e gli elefanti da guerra.

Favria, 21.03.2020 Giorgio Cortese

Non conta nella vita fare grandi o piccole cose vistose o insignificanti, quello che conta veramente l’amore per cui si fanno

Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 26 marzo 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione entro domenica 21 marzo . Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

Commenti