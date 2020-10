L’Eridano e Fetonte.

Il mito in cui si parla di Fetonte e l’Eridano ce lo racconta dettagliatamente Ovidio nelle sue Metamorfosi. Fetonte era il figlio di Apollo e di Climene, regina etiope. In quel tempo lontano, gli Etiopi erano tutti di carnagione candida ed Apollo, passando di lì, si invaghì della bella regina, da cui ebbe Fetonte e le sue sorelle le Eliadi, Lampezia, Fetusa ed Egle. Fetonte crebbe e si fece degli amici, tra cui Epafo, re dell’Egitto figlio di Zeus e Io, che lo prendeva in giro per il suo raccontare le origini divine della sua nascita. Fetonte protestò con la madre, che giurò di averlo avuto dal dio del Sole e lo invitò a raggiungerlo, nella sua casa all’estremo oriente, per chiederglielo di persona. Fetonte non si lasciò intimidire e partì, camminando fino a che, superata l’India, si trovò di fronte alla residenza dorata del padre. Entrò e gli parlo, e Apollo confermò la storia, ansioso di soddisfare in tutto il proprio figlio. Fino a quando Fetonte non gli chiese di guidare il carro del Sole ad Apollo, identificato come dio del Sole, Elio, quale portatore di luce e auriga del cocchio solare. Apollo spiegò al figlio che l’impresa era impossibile, che i cavalli erano assolutamente incontrollabili, che neanche il supremo Zeus poteva guidare quel carro, ma Fetonte fu irremovibile. A malincuore, Apollo gli concesse il carro, visto che la notte stava per terminare e l’aurora stava già risplendendo, si raccomandò affinché seguisse alcuni consigli nella guidare i cavalli. Ma niente, Fetonte non fece a tempo neanche a pensare a cosa fare che i cavalli, sentita la mano tutt’altro che forte ed il peso leggero sul carro, capirono immediatamente che a guidarli non era Apollo ma uno sprovveduto. E si lanciarono al galoppo e allora per la prima volta i raggi scaldarono la gelida Orsa, la quale cercò, invano, d’immergersi nel mare ad essa vietato ed il Serpente, che si trova vicino al polo glaciale e che prima era intorpidito dal freddo e non faceva paura a nessuno, si riscaldò e a quel bollore fu preso da una furia mai vista. Raccontano che anche Boote, una parola greca che significa bovaro, fuggi benché fosse lento e impacciato dal carro. Boote, nella mitologia greca era il guardiano dell’orsa dato che si trova alle spalle della costellazione della Grande Orsa. Quando poi l’infelice Fetonte si volse a guardare dall’alto del cielo la terra che si stendeva in basso, lontana, lontanissima, impallidì, e un improvviso sgomento gli fece tremare le ginocchia, e in mezzo a tutta quella luce un velo di tenebra gli calò sugli occhi. I punti più alti del pianeta cominciano a prendere fuoco, il suolo perde gli umori, si secca e si fende, i pascoli si sbiancano, alle piante si bruciano le fronde, e la messe inaridita fa da esca al flagello che la divora. Ma questo è niente. Ecco che grandi città van distrutte con le loro mura e gli incendi riducono in cenere intere regioni con le loro popolazioni. Dicono che fu allora che il popolo degli Etiopi, per l’affluire del sangue a fior di pelle, divenne di colore nero; fu allora che la Libia, evaporati tutti gli umori, divenne un deserto. Il Nilo fugge atterrito ai margini del mondo e nasconde il capo, che non si è più riusciti a trovare e le sue sette foci restano asciutte, polverose: sette letti senz’acqua. Allora la madre terra Gea iniziò a pregare Zeus di porre fine a quella tragedia, e il padre degli dei, chiamati a raccolta tutti, spiegò che se non fosse intervenuto l’intera terra sarebbe morta. Preparò la sua folgore e colpì in pieno Fetonte, che precipitò in fiamme come una stella cadente dal carro, finendo senza vita nelle acque dell’Eridano. In esso lo ritrovarono molto dopo gli Argonauti, ancora fumante. Emanava un olezzo nauseabondo tale che anche gli uccelli che sventuratamente vi passavano sopra morivano all’istante, pare che l’espressione, odore fetente, derivi da questo mito. Le Eliadi, sorelle di Fetonte, si radunarono sulle rive dell’Eridano piangendo il fratello fino a che non si trasformarono lentamente in pioppi e le loro lacrime divennero ambra. Anche un altro amico di Fetonte, Cicno, lo piangeva sulle sponde, fino a quando gli dei si impietosirono del suo dolore e lo trasformarono in un candido uccello, il cigno. Termina così la triste storia di Fetonte, ragazzo imprudente che non volle ascoltare i consigli di un dio e pagò la sua inesperienza ed i suoi danni con la propria vita. Questo mito insegna che per possedere un oggetto di grande valore bisogna esserne degni. Fetonte si rivela indegno di guidare l’astro del giorno, e perciò fallisce nella sua impresa. Noi qui vediamo solo le conseguenze di un desiderio incontrollato, Fetonte è più colpevole di Icaro, che non resiste al volo e sale fino ad avvicinarsi al sole che scioglierà la cera delle ali incollate. No, Fetonte vuole guidare il carro del Sole per dimostrare che è figlio del Sole, che è divino. Non è amore del cielo e del volo che lo anima e guida. È sempre attuale la lezione con l’umana superbia e la cedevolezza di chi rinuncia per senso di colpa al ruolo di guida per orientare nel viaggio della vita che portano alla rovina la terra. Poi sarà la terra che è una donna, a recuperare, a salvare il pianeta, a riportare la vita. Ma questa è un’altra storia del magico libro di Ovidio.

