L’eredità della pandemia.

La pandemia mi lascia il pensiero che possiamo vincerla e superare la crisi politica e sociale solo con il principio della fratellanza, per dare un senso al futuro con le nostre storie e radici del passato. La vita è un perenne ritrovarci attraverso il cambiamento e anche nel ricordare i milioni di porti patiti, delle persone che conoscevano che in poco tempo sono state ghermite dal terribile male. Se penso al febbraio 2020, quando il giorno prima della dichiarazione di zona rossa in tutta Italia avevo comprato i biglietti per un corso di lavoro a Torino, e poi con un crescendo di messaggi tra i colleghi mi arriva nella tarda serata la telefonata ufficiale che il corso era sospeso! Se penso ancora a quegli ultimi giorni prima di cadere nell’incubo, prendere il treno appunto, andare al bar o al ristorante era una cosa normale e adesso, dopo un lungo anno e mesi aggiunti, la gioia di ritrovarci, ancora con la mascherina, ma di ritrovarci per l’innato istinto dentro noi esseri umani di fratellanza. Questa felice sensazione dell’animo, la fratellanza ci riunisce tra noi esseri umani. Se ci pensiamo la fratellanza è distrutta all’inizio della storia dell’umanità da Caino perché geloso di Abele e della sua fraternità. Ecco che la fratellanza umana ha come grandi nemici i sentimenti dell’invidia o l’ira quando si impadroniscono di noi e ci legano con le nostre stesse paure. Questo mi ricorda la tragedia Sofocle nell’Antica Atene, Antigone deve scegliere se obbedire ciecamente alla volontà del nuovo re, lo zio Creonte, che con editto ufficiale vieta di seppellire i nemici, dunque anche Polinice, oppure se onorare il fratello Polinice della sepoltura, una terribile scelta. Nella tragedia la giovane non può eseguire ad entrambi i doveri e allora come per tutti noi oggi, deve scegliere, la vità quotidiana è una continua scelta. Ecco la forza di questa tragedia dove Antigone rende immortale la sua preferenza, quella di seppellire il fratello spargendo sul cadavere una manciata di polvere, quanto basta per essere coerente con il suo vincolo alle leggi dell’amore e non a quelle dell’odio. Antigone, obbedisce alla sua coscienza, diremmo oggi, obbedendo alle leggi non scritte ma presenti in tutti noi esseri umani, l’uguaglianza di tutti gli esseri umani davanti alla morte. Igino, scrittore dell’Antica Roma ci racconta che i sacrifici per la morte di Eteocle e Polinice furono celebrati in una giornata ventosa ed il fumo che si alzava dal rogo funebre si divideva e andava in due diverse direzioni. Adesso più che mai dobbiamo sempre ricordarci del principio di fratellanza, che ci lega, ci fa uscire dall’io per ricordarci che nella pagina di storia che ci è stata assegnata dal destino, un sentimento più forte del vaccino il senso di fratellanza e di futuro nel futuro. Ecco quello che ho imparato dalla pandemia.

Favria, 5.02.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno dobbiamo ricordaci delle tre R: Rispetto per noi stessi;

Rispetto per gli altri; Responsabilità e buon senso per tutte le nostre quotidiane azioni. Felice sabato

Commenti