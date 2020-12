L’eredità!

C’era una volta un commerciante che, dopo una vita trascorsa nel commercio, aveva messo da parte un’enorme ricchezza. L’uomo però sperperò in breve tempo i tanti guadagni vivendo nel più grande sfarzo, spendendo per bere e per il gioco d’azzardo. Quest’uomo aveva due figli. Quando questi furono cresciuti e iniziarono a guadagnare tanto di che vivere, si adirarono profondamente col padre che aveva scialacquato tutti i suoi beni e risparmi. Nonostante l’uomo fosse ormai anziano e non godesse di buona salute, non riceveva nessun aiuto dai suoi due figli. Un giorno allora l’uomo, disperato, andò da un suo vecchio caro amico sperando nell’ utilità di un suo consiglio. Appena l’uomo spiegò all’amico come i suoi figli non l’amassero e come gli facessero mancare ogni tipo di sostegno, l’amico gli rispose: “Non preoccuparti, caro amico. Ecco cosa devi dire ai tuoi figli: Una volta ho prestato ad un amico una grossa somma di denaro e ora egli me la restituirà”. L’uomo, ampiamente soddisfatto, ringraziò e tornò sereno verso casa. Qualche giorno dopo, come d’accordo, l’amico venne a trovarlo portando con sé una grossa e pesante cassapanca. Entrando disse: “E’ passato tanto tempo, ma finalmente eccoti indietro il denaro che mi avevi prestato!” L’uomo allora mostrò davanti ai figli grande entusiasmo e con felicità disse: “Cari figli, il denaro che il mio amico mi sta restituendo sarà vostro, lo lascio in eredità a voi! Un terzo del denaro sarà distribuito ai poveri, tutto il rimanente lo dividerete voi due! Io controllerò solo che nulla vada perduto”. Da allora in poi l’uomo fece costante guardia alla cassapanca. Se si doveva assentare un attimo, chiudeva accuratamente la porta della stanza a chiave. I suoi due figli, finalmente, non gli facevano più mancare nulla ed esaudirono ogni suo desiderio sino alla sua morte. L’uomo gioiva di aver finalmente rieducato i suoi figli al bene. Quando l’uomo morì i figli poterono finalmente aprire la cassapanca ma ebbero una grossa delusione: la cassapanca era colma solo di sassi! Subito però i figli capirono e riconobbero sereni una cosa basilare: l’educazione al bene e all’amore verso i genitori è meglio di qualsiasi ricchezza esistente al mondo…

Favria, 12.12.2020 Giorgio Cortese

Insieme ai ricordi più belli, poche parole per un concetto importante: serenità e felicità per queste feste e per tutti i giorni che verranno. Buon Natale

Commenti