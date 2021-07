Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Lepore nel melisma.

La parola lepore significa stile o espressione, argutezza raffinata, eleganza scherzosa; facezia garbata; gaiezza in compagnia; grazia, eleganza. Come si vede una bella parola con tante sfaccettature che arriva dal latino lepos, grazia. La grazia di cui parla questa parola è conviviale che investe gli umani comportamenti ed espressioni, una parola che parla di arguzie raffinate, insomma una parola dotata di una eleganza leggiadra come quelle che riserviamo ogni giorno alle persone che incontriamo riservando l’umana attenzione. Oggi è una parola rara e pensare che viene usata in italiano dal Trecento e per caso curioso anche la parola latina lepos era caduta in disuso alla fine della Repubblica. Lepore è una parola troppo educata in questo attuale mare di trivialità verbale che sembra quasi una sviolinatura dell’interlocutore. Ma lepore è una parola che ci parla di leggiadra felicità nell’affrontare la vita. Da lepore abbiamo il sinonimo lepido e la gioiosa lepidezza. La lepidezza significa piacevolezza della scherzosità di spirito, insomma anche un bon mot una spiritosaggine, una freddura per rendere piacevole l’incontro. Quello che si deve evitare a tavola è quello di non esagerare con il lepóre festivo che anima la tavolata, perché come delle lerpi, curioso, una variante di lepore, balziamo giù dal muretto del dialogo, colpevole un bicchiere di più di buon vino ci schiantano al suolo del disinteresse degli altri commensali perdendo il melisma. Il melisma significa gruppo di note, secondo alcuni studiosi, più di cinque-sei, cantate su una sola sillaba, insomma una fioritura melodica che incanta. Melisma deriva dal greco melisma, derivato a sua volta dal verbo melizo, io canto. Pensate che già nel 400 d.C sosteneva che cantare, vocalizzando senza parole, permetteva di esprimere efficacemente la gioia ineffabile del divino, che ha poi portato allo iubilus del canto gregoriano, un lungo vocalizzo che si cantava sulla sillaba a al termine della parola Alleluia. Come si vede il concetto di melisma è interessante, perché mette in luce le possibilità espressive della musica pura, svincolata dalla parola. Infatti, dobbiamo ricordare che sin dalle origini e per molti secoli la musica fu soprattutto vocale. In molte culture, come in quelle del Vicino Oriente, si mantiene ancora tale, per lo meno negli àmbiti tradizionali. Duccessivamente dal canto gregoriano alla polifonia cinquecentesca, dal periodo barocco a tutto il Settecento e ancora dopo, la musica vocale italiana arriva all’opera e la vena vena musicale percorre con forza la storia del Patrio stivale, in un modo non sempre semplice, e qui bisognerebbe concludere con l’aria della Casta Diva della sacerdessa Norma, che Vi invito a riascoltare, aria ricca di melismi che sono tonico per le nostre orecchie sempre più abituate durante la giornata a suoni a volte sgraziati.

Favria, 10.07.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita quotidiana molti sanno, ma sono in pochi a sapere parlare. Felice sabato.

