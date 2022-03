Leopoli il bastione contro i tartari.

Oggi sui media sentiamo parlare tanto di Leopoli, città dell’Ucraina all’estremo occidente del paese. A fondare Leopoli fu una delle figure più significative della storia ucraina: il principe ruteno Danilo, che creò la città alla metà del XIII secolo, imponendogli il nome del figlio Lev. Danilo non era spuntato dal nulla, pensate che alla fine del XII secolo suo padre Roman aveva unificato, per breve tempo, non solo la Galizia e la Volinia, entrambe nell’Ucraina occidentale, ma quasi tutta l’Ucraina. Naturalmente usando metodi da autocrate. “Non puoi avere il miele se prima non uccidi le api”, soleva dire: un’allusione ai boiardi schiacciati nella sua sanguinosa ascesa al potere. Come si vede questa città ebbe un ruolo militare strategico fino dalla sua fondazione nel 13° sec., come bastione difensivo contro i tatari. Unita alla Polonia già dalla metà del 1300, la città si sviluppò come centro fiorente del commercio carovaniero, in stretto rapporto con le colonie genovesi di Crimea. Leopoli confermò anche la sua importanza militare resistendo, nei secc. 15°-17°, alle invasioni valacche, tatare, moscovite, cosacche, turche, assedi del 1498-1509, 1648, 1655, 1672. Passata all’Austria in seguito alla prima spartizione della Polonia del 1772, fu promossa a dignità di capitale della Galizia; partecipò attivamente ai moti rivoluzionari del 1848 e subì i rigori della successiva repressione militare. Nel 1870, avendo la Galizia ottenuto l’autonomia, iniziò per la città un periodo di generale sviluppo, che ne fece un elemento importante nel rinnovamento culturale e politico della Polonia, ma anche della popolazione ucraina di religione greco-ortodossa. Durante la Prima guerra mondiale fu conquistata dai russi e mantenuta anche contro gli attacchi di tre armate austriache, ma fu definitivamente perduta dai russi nel 1915; concluso l’armistizio (1918), gli ucraini tentarono invano di impadronirsi di Leopoli, che fu incorporata alla Repubblica polacca in seguito alla Pace di Saint-Germain (1919). Passata all’Ucraina sovietica con l’accordo russo-tedesco del 22 settembre 1939, fu occupata nel 1941 dai tedeschi e subì successivamente efferate repressioni, fra cui il massacro nel agosto del 1941, di intellettuali e professori universitari e il quasi totale annientamento della popolazione ebraica, circa 100.000 persone. Liberata dopo quattro giorni di combattimenti a opera dell’esercito clandestino polacco, Leopoli fu occupata dalle truppe sovietiche nel 1944 e nel 1945 annessa dall’URSS; la popolazione polacca fu trasferita in Polonia. Dal 1991 è città dello Stato indipendente di Ucraina.

Favria, 17.03.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Quando mi viene data la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, beh cerco di scegliere di essere gentile. Felice giovedì

Commenti